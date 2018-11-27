43% взагалі не відкладають гроші.
Дивися повний текст В якій валюті українці тримають свої заощадження.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:08
В якій валюті українці тримають свої заощадження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В якій валюті українці тримають свої заощадження.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:08
Многие у кого есть сбережения скажут, скажут что денег нет. Это логично.
Для меня не понятно, как можно не иметь буфера хоть на пол года жизни. Если потерял работу или что-то случилось ходить клянчить деньги у друзей и родственников ?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:18
Брешуть, прибідняються.
Гроші є у всіх, тільки всіх, крім хіба бомжів, просто звикли плакати про "зубожіння".
Ниє такий скиглій, ниє а потім бац, і дочці квартиру купив...
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