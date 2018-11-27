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В якій валюті українці
тримають свої заощадження

В якій валюті українці тримають свої заощадження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 05:31

на текущий момент сбережения хранят не только в долларах, евро или грн. Есть еще вариант хранить сбережения в квадратных метрах киевской недвижимости. Вот только есть опасения, что правительство и сюда засунет свое рыло, чтоб остаточно поживиться на людях.
romio_33
 
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