Найбільшими банками-спонсорами на російському ринку є РНКО "Платіжний центр", "Уралсиб", ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.
Дивися повний текст Банки РФ готують до відключення від Visa і Mastercard - росЗМІ.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:00
Банки РФ готують до відключення від Visa і Mastercard -...
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Дивися повний текст Банки РФ готують до відключення від Visa і Mastercard - росЗМІ.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:22
Давление? Так для начала надо газ и дизель у роснефти перестать покупать. Лучше даже у лукашенки, сырье хоть и из рф, но прибыль тот хомячит всю себе и карликам только дырка от бублика остается.
А в идеале, давно пора бы запустить свою нефтепереработку, дабы закрыть хотябы внутренние потребности по стратегическому дизелю.
Ведь, останови роснефть сейчас его поставки - недели на две и все.... танки и бтры заправлять чем будем?
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