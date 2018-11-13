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Аналітик спрогнозував, яким
буде курс долара в Україні...

Аналітик спрогнозував, яким буде курс долара в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:34

Аналітик спрогнозував, яким буде курс долара в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Прогноз щодо коливань американської валюти озвучив фінансовий аналітик Віталій Шапран.

Дивися повний текст Аналітик спрогнозував, яким буде курс долара в Україні взимку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:34

до нового года без шансов подняться выше 29. Хотя тенденция к укреплению ниже уровня 28
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:44

придет время гривна снова обвалится кратно, привычкам не изменяют.
optyma33
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