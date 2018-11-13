Прогноз щодо коливань американської валюти озвучив фінансовий аналітик Віталій Шапран.
Дивися повний текст Аналітик спрогнозував, яким буде курс долара в Україні взимку.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:34
Аналітик спрогнозував, яким буде курс долара в Україні...
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Дивися повний текст Аналітик спрогнозував, яким буде курс долара в Україні взимку.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:34
до нового года без шансов подняться выше 29. Хотя тенденция к укреплению ниже уровня 28
Додано: Суб 08 гру, 2018 00:23
К НГ доллар опустят, потом в феврале к выборам подымут, чобы завести капусту под выборы и выгоднее ее поменять, а перед самими выборами опять опустят, дабы не злить народ - вот и вся нехитрая кухня.
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