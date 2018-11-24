У Міненерго назвали обсяги заборгованості перед шахтарями

Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:04

Украина увеличила импорт угля на 10%[16:30 07 декабря 2018 года ]Украина в январе-ноябре 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 9,9% (на 1 млн 719,348 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 19 млн 95,445 тыс. тонн.По данным Государственной фискальной службы (ГФС), уголь импортирован на сумму $2 млрд 693,086 млн, что на 10,8% больше, чем в январе-ноябре-2017 ($2 млрд 431,051 млн).При этом из РФ поступил уголь на $1 млрд 667,263 млн (доля в импорте — 61,91%), США — на $806,349 млн (29,94%), Канады — на $128,608 млн (4,78%), других стран — на $90,865 млн (3,37%).Кроме того, Украина в январе-ноябре-2018 года экспортировала 63,617 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $8,627 млн, в том числе в РФ — на $4,597 млн, Словакию — на $3,201 млн, Молдову — на $0,715 млн, другие страны — на $0,114 млн.Как сообщалось, Украина планирует в 2018 году увеличить импорт углей энергетических марок на 11,3% (на 573,9 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом — до 5 млн 668,5 тыс. тонн. В т.ч. из РФ планируется импортировать 4 млн 881,5 тыс. тонн (+29,6% к 2017-му), США — 664 тыс. тонн (+47,7%), ЮАР — 123 тыс. тонн (-83,8%).Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала — на $775,109 млн, 2012 — на $2 млрд 637,028 млн и $609,392 млн соответственно, 2013 — на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, 2014 — на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, 2015 — на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн, 2016 — на $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн, 2017 — на $2 млрд 744,062 млн и $105,494 млн.