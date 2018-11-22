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У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:47
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані поліції.
Дивися повний текст У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами»
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R2
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:48
К чему это? Сколько всего аварий? :-)
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dotster
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