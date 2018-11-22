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У поліції розкрили дані
щодо ДТП з «єврономерами»

У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:47

У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами»

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані поліції.

Дивися повний текст У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:48

К чему это? Сколько всего аварий? :-)
dotster
 
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