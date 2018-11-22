Про це свідчать дані поліції.
Дивися повний текст У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами».
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:47
У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами».
Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:52
количество ДТП в Украине на все машины - порядка 10-12к в месяц.
Учитывая, что сейчас 11-й месяц - 10% получается.
При 400+к евроблях в Украине ничего особо выдающегося.
Но звучит, да.
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