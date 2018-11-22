Про це свідчать дані поліції.
Дивися повний текст У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами».
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:47
У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами».
Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:52
количество ДТП в Украине на все машины - порядка 10-12к в месяц.
Учитывая, что сейчас 11-й месяц - 10% получается.
При 400+к евроблях в Украине ничего особо выдающегося.
Но звучит, да.
Додано: Суб 08 гру, 2018 12:21
Скажу больше - учитывая, что в Украине на б*** 1-1.5 млн автомобилей, то можно сказать, что б*** ездять менее аварийно чем автомобили на укрономерах. Нонсенс ? Нет.
Куча евроблях ушла в села дедушкам ездить по местным дорогам, а там аварий практически не бывает.
Додано: Суб 08 гру, 2018 14:25
Re: У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами»
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