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У поліції розкрили дані
щодо ДТП з «єврономерами»

У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами»
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:47

У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами»

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані поліції.

Дивися повний текст У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:48

К чему это? Сколько всего аварий? :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:52

количество ДТП в Украине на все машины - порядка 10-12к в месяц.
Учитывая, что сейчас 11-й месяц - 10% получается.
При 400+к евроблях в Украине ничего особо выдающегося.
Но звучит, да.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:21

  arheops написав:количество ДТП в Украине на все машины - порядка 10-12к в месяц.
Учитывая, что сейчас 11-й месяц - 10% получается.
При 400+к евроблях в Украине ничего особо выдающегося.
Но звучит, да.

Скажу больше - учитывая, что в Украине на б*** 1-1.5 млн автомобилей, то можно сказать, что б*** ездять менее аварийно чем автомобили на укрономерах. Нонсенс ? Нет.
Куча евроблях ушла в села дедушкам ездить по местным дорогам, а там аварий практически не бывает.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:25

Re: У поліції розкрили дані щодо ДТП з «єврономерами»

  LutsMan написав:Скажу больше - учитывая, что в Украине на б*** 1-1.5 млн автомобилей

Євроб_лях максимум 400 тис. Було. Тепер менше, багато кинули на узбіччях в ЄС.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:49

  dotster написав:К чему это? Сколько всего аварий? :-)


не знаю к чему , но последние полгода по ТВ участились новости с ДТП , а на дорогах например в Киеве почти каждый день патрульные останавливают авто и с обычными номерами под разным предлогом
никому не верю
sens
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ricardo в Україні населення десь 37 млн. якщо відняти дітей і пенсіонерів, відняти автомобілі на фірмах і комунальні авта, то 400тис непогане співвідношення.
vitaliygoodlife
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