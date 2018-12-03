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Максим Пархоменко: підвищення
цін на газ. Чи є панацея?

Максим Пархоменко: підвищення цін на газ. Чи є панацея?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:50

Максим Пархоменко: підвищення цін на газ. Чи є панацея?

Пропонуємо до обговорення:
Наразі підвищення цін на газ стає вкрай гострим кутом в питанні бюджету багатьох українських сімей.

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