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Підраховано, скільки коштів
необхідно на ремонт системи...

Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:21

Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи...

Пропонуємо до обговорення:
Через п'ять років 50% південних регіонів залишаться без централізованого водопостачання

Дивися повний текст Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи водопостачання в Україні.
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Скоро и воду из Пенсивании будут импортировать
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