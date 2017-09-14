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Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 гру, 2018 10:21
Пропонуємо до обговорення:
Через п'ять років 50% південних регіонів залишаться без централізованого водопостачання
Дивися повний текст Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи водопостачання в Україні
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