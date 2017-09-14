Через п'ять років 50% південних регіонів залишаться без централізованого водопостачання
Дивися повний текст Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи водопостачання в Україні.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 10:21
Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи водопостачання в Україні.
Додано: Суб 08 гру, 2018 11:03
Додано: Суб 08 гру, 2018 12:13
В статье идёт речь о том, что мы сами себе насчитали кучу денег, которую хотим получить, но мы вам не скажем куда-зачем-как мы собираемся её потратить.
Грубо говоря, эти гаврики насчитали, что с каждого жителя страны, включая младенцев, школьников и стариков, им нужно по 1000 (ТЫСЯЧЕ!) долларов. Т.е. в случае среднестатистической семьи в 3-4 чел, проще скважину во дворе пробурить.
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