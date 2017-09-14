Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи...

Додано: Суб 08 гру, 2018 13:05

LutsMan написав: avk написав: В статье идёт речь о ремонте конструкции. В статье идёт речь о ремонте конструкции.

В статье идёт речь о том, что мы сами себе насчитали кучу денег, которую хотим получить, но мы вам не скажем куда-зачем-как мы собираемся её потратить.

Грубо говоря, эти гаврики насчитали, что с каждого жителя страны, включая младенцев, школьников и стариков, им нужно по 1000 (ТЫСЯЧЕ!) долларов. Т.е. в случае среднестатистической семьи в 3-4 чел, проще скважину во дворе пробурить. В статье идёт речь о том, что мы сами себе насчитали кучу денег, которую хотим получить, но мы вам не скажем куда-зачем-как мы собираемся её потратить.Грубо говоря, эти гаврики насчитали, что с каждого жителя страны, включая младенцев, школьников и стариков, им нужно по 1000 (ТЫСЯЧЕ!) долларов. Т.е. в случае среднестатистической семьи в 3-4 чел, проще скважину во дворе пробурить.

Сложно с Вами согласиться:1. Речь идёт о уничтожении среды обитания уКРАИНЦА - большими С/Х компаниями, - отравлении почвенных вод.2. Речь идёт о результатах "развития" не классического "украинского" агробизнеса - бесповоротных втратах среды обитания.3. Речь идёт о определённой сумме для вывода средств - в валюте.4. Определены "компании" из-вне, что на этом будут зарабатывать.5. Прямым текстом указанно, что для того, что бы С/Х "компания" заработала - на этом ещё заработает и другая при чём из-вне: И всё за счёт уКРАИНЦА коренного.6. Соблюдение исторических экологических мер может сохранить недра с питьевой водой. Технологические системы водоотведения и очистки сточных вод - позволят сохранить экологию и здоровье нации.7. Поражает, что "расчётчиками" - были выведены за рамки все отечественные технологии. Где "когда-то" Украина была законодателем мировых стандартов по применению и использованию технологий.Это и получение синтетического газа с иловых полей, техника и системы сооружения канализационных коллекторов, использование сточных вод после очистки в качестве полива ведь они являются перенасыщенными нитратами, и пр.Это целая система развитая на местах.- Сегодня даже трубы заложенные под мелиорацию, Ворами выкопаны и сданы в металлолом...