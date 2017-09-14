Через п'ять років 50% південних регіонів залишаться без централізованого водопостачання
Дивися повний текст Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи водопостачання в Україні.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 10:21
Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи водопостачання в Україні.
Додано: Суб 08 гру, 2018 11:03
Додано: Суб 08 гру, 2018 12:13
В статье идёт речь о том, что мы сами себе насчитали кучу денег, которую хотим получить, но мы вам не скажем куда-зачем-как мы собираемся её потратить.
Грубо говоря, эти гаврики насчитали, что с каждого жителя страны, включая младенцев, школьников и стариков, им нужно по 1000 (ТЫСЯЧЕ!) долларов. Т.е. в случае среднестатистической семьи в 3-4 чел, проще скважину во дворе пробурить.
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:05
Сложно с Вами согласиться:
1. Речь идёт о уничтожении среды обитания уКРАИНЦА - большими С/Х компаниями, - отравлении почвенных вод.
2. Речь идёт о результатах "развития" не классического "украинского" агробизнеса - бесповоротных втратах среды обитания.
3. Речь идёт о определённой сумме для вывода средств - в валюте.
4. Определены "компании" из-вне, что на этом будут зарабатывать.
5. Прямым текстом указанно, что для того, что бы С/Х "компания" заработала - на этом ещё заработает и другая при чём из-вне: И всё за счёт уКРАИНЦА коренного.
6. Соблюдение исторических экологических мер может сохранить недра с питьевой водой. Технологические системы водоотведения и очистки сточных вод - позволят сохранить экологию и здоровье нации.
7. Поражает, что "расчётчиками" - были выведены за рамки все отечественные технологии. Где "когда-то" Украина была законодателем мировых стандартов по применению и использованию технологий.
Это и получение синтетического газа с иловых полей, техника и системы сооружения канализационных коллекторов, использование сточных вод после очистки в качестве полива ведь они являются перенасыщенными нитратами, и пр.
Это целая система развитая на местах.
- Сегодня даже трубы заложенные под мелиорацию, Ворами выкопаны и сданы в металлолом...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:22
Re: Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи.
На приведение качества питьевой воды к норме потребуется 963 млн долларов.
На эти деньги можно каждой семье по фильтру поставить. Бонаква из крана литься будет.
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