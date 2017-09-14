Через п'ять років 50% південних регіонів залишаться без централізованого водопостачання
Дивися повний текст Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи водопостачання в Україні.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 10:21
Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи водопостачання в Україні.
Додано: Суб 08 гру, 2018 11:03
Додано: Суб 08 гру, 2018 12:13
В статье идёт речь о том, что мы сами себе насчитали кучу денег, которую хотим получить, но мы вам не скажем куда-зачем-как мы собираемся её потратить.
Грубо говоря, эти гаврики насчитали, что с каждого жителя страны, включая младенцев, школьников и стариков, им нужно по 1000 (ТЫСЯЧЕ!) долларов. Т.е. в случае среднестатистической семьи в 3-4 чел, проще скважину во дворе пробурить.
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:22
Re: Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи.
На приведение качества питьевой воды к норме потребуется 963 млн долларов.
На эти деньги можно каждой семье по фильтру поставить. Бонаква из крана литься будет.
Додано: Суб 08 гру, 2018 14:30
Конечно можно, вот только воду к фильтру придется носить ведрами.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:26
Re: Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи.
Подсчет надо начинать вести с тех кто привел к такой ситуации и сколько было украдено коммунальных платежей , которые должны были идти на реновацию коммунальной структуры а не в чьи то карманы. После реальных сроков и последующих конфискаций у виновных, деньги можно будет найти , а не готовить вечно обираемое население к новому витку подорожания коммунальных услуг подобными статьями.
Додано: Суб 08 гру, 2018 18:38
Re: Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи.
Реновацию?
Да на те копейки, которые десятки лет составляла коммуналка, едва можно было просто обеспечивать работу системы, ни о каком обновлении инфраструктуры не могло быть и речи.
Додано: Нед 09 гру, 2018 02:10
Водоотведение, как и водоснабжение, о которых речь в статье - это процессы. Системы водоснабжения и водоотведения - это далеко не только конструкции.
Отвод - это вообще ответвление в сторону от основной линии (вода, эл.ток ...)
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
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