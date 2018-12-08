RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підраховано, скільки коштів
необхідно на ремонт системи...

Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:21

Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи...

Пропонуємо до обговорення:
Через п'ять років 50% південних регіонів залишаться без централізованого водопостачання

Дивися повний текст Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи водопостачання в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86042
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:21

водоотведение, а не отвод
bylvklad
 
Повідомлень: 303
З нами з: 28.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:03

  bylvklad написав:водоотведение, а не отвод

Водоотведение это действие, а водоотвод – конструкция для осуществления водоотведения. В статье идёт речь о ремонте конструкции.
avk
 
Повідомлень: 745
З нами з: 20.03.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:13

  avk написав: В статье идёт речь о ремонте конструкции.

В статье идёт речь о том, что мы сами себе насчитали кучу денег, которую хотим получить, но мы вам не скажем куда-зачем-как мы собираемся её потратить.
Грубо говоря, эти гаврики насчитали, что с каждого жителя страны, включая младенцев, школьников и стариков, им нужно по 1000 (ТЫСЯЧЕ!) долларов. Т.е. в случае среднестатистической семьи в 3-4 чел, проще скважину во дворе пробурить.
LutsMan
 
Повідомлень: 544
З нами з: 10.06.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:22

Re: Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи.

На приведение качества питьевой воды к норме потребуется 963 млн долларов.
На эти деньги можно каждой семье по фильтру поставить. Бонаква из крана литься будет.
p_a_l
 
Повідомлень: 1573
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:30

  p_a_l написав:На приведение качества питьевой воды к норме потребуется 963 млн долларов.
На эти деньги можно каждой семье по фильтру поставить. Бонаква из крана литься будет.


Конечно можно, вот только воду к фильтру придется носить ведрами.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1809
З нами з: 30.10.08
Подякував: 163 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:26

Re: Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи.

Подсчет надо начинать вести с тех кто привел к такой ситуации и сколько было украдено коммунальных платежей , которые должны были идти на реновацию коммунальной структуры а не в чьи то карманы. После реальных сроков и последующих конфискаций у виновных, деньги можно будет найти , а не готовить вечно обираемое население к новому витку подорожания коммунальных услуг подобными статьями.
Surfer
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 14.11.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:38

Re: Підраховано, скільки коштів необхідно на ремонт системи.

Surfer написав:Подсчет надо начинать вести с тех кто привел к такой ситуации и сколько было украдено коммунальных платежей , которые должны были идти на реновацию коммунальной структуры а не в чьи то карманы. После реальных сроков и последующих конфискаций у виновных, деньги можно будет найти , а не готовить вечно обираемое население к новому витку подорожания коммунальных услуг подобными статьями.
Реновацию?
Да на те копейки, которые десятки лет составляла коммуналка, едва можно было просто обеспечивать работу системы, ни о каком обновлении инфраструктуры не могло быть и речи.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22867
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 5154 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 02:10

  avk написав:
  bylvklad написав:водоотведение, а не отвод

Водоотведение это действие, а водоотвод – конструкция для осуществления водоотведения. В статье идёт речь о ремонте конструкции.

Водоотведение, как и водоснабжение, о которых речь в статье - это процессы. Системы водоснабжения и водоотведения - это далеко не только конструкции.
Отвод - это вообще ответвление в сторону от основной линии (вода, эл.ток ...)
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
bylvklad
 
Повідомлень: 303
З нами з: 28.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:09

Скорее Илон Маск организует бесплатную доставку воды с Луны или Марса.
И его смета будет дешевле
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6707
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4403 раз.
Подякували: 1596 раз.
 
Профіль
3
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман повідомив, скільки років зберігатиметься...
R2 » Нед 09 гру, 2018 09:08
2 68
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 11:34
luda-stovba
У Мінфіні повідомили, скільки повинна виплатити Україна...
R2 » Суб 08 гру, 2018 10:59
3 275
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 02:33
Surfer
Стало відомо, скільки коштує головна ялинка країни
R2 » Суб 08 гру, 2018 13:19
7 281
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 гру, 2018 22:07
xevur2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.