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Глава НБУ заявив, що
російські банки залишають...

Глава НБУ заявив, що російські банки залишають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:55

Глава НБУ заявив, що російські банки залишають...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава Національного банку України Яків Смолій в інтерв'ю Reuters.

Дивися повний текст Глава НБУ заявив, що російські банки залишають український ринок через санкції.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:55

Взагалі дивуюся, які ідіоти ще досі користуються російськими банками в Україні?!
Sergius
 
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