Про це заявив глава Національного банку України Яків Смолій в інтерв'ю Reuters.
Дивися повний текст Глава НБУ заявив, що російські банки залишають український ринок через санкції.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 10:55
Глава НБУ заявив, що російські банки залишають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава НБУ заявив, що російські банки залишають український ринок через санкції.
Додано: Суб 08 гру, 2018 10:55
Взагалі дивуюся, які ідіоти ще досі користуються російськими банками в Україні?!
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