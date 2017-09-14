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У Мінфіні повідомили, скільки
повинна виплатити Україна...

У Мінфіні повідомили, скільки повинна виплатити Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:59

У Мінфіні повідомили, скільки повинна виплатити Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Зазначимо, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в жовтні скоротився.

Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, скільки повинна виплатити Україна за зовнішніми боргами в 2019.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:00

Не забуваємо героїв, що набрали нам боргів: Януковіч (стабільно по 8 грн) та Тимошенко (стабільно по 5 грн). А в сумі це $60 млдр боргу.
Sergius
 
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