Зазначимо, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в жовтні скоротився.
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, скільки повинна виплатити Україна за зовнішніми боргами в 2019.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 гру, 2018 10:59
У Мінфіні повідомили, скільки повинна виплатити Україна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, скільки повинна виплатити Україна за зовнішніми боргами в 2019.
Додано: Суб 08 гру, 2018 11:00
Не забуваємо героїв, що набрали нам боргів: Януковіч (стабільно по 8 грн) та Тимошенко (стабільно по 5 грн). А в сумі це $60 млдр боргу.
|