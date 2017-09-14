Зазначимо, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в жовтні скоротився.
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, скільки повинна виплатити Україна за зовнішніми боргами в 2019.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 10:59
У Мінфіні повідомили, скільки повинна виплатити Україна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, скільки повинна виплатити Україна за зовнішніми боргами в 2019.
Додано: Суб 08 гру, 2018 11:00
Не забуваємо героїв, що набрали нам боргів: Януковіч (стабільно по 8 грн) та Тимошенко (стабільно по 5 грн). А в сумі це $60 млдр боргу.
Додано: Суб 08 гру, 2018 21:34
А сейчас что, Тимошенко или Янукович у власти? Или, все таки, почти 5 лет кое кто другой?
Давайте уж дальше продолжайте, только не на основании мифов из желтой прессы, а в фактах и таблицах.
Динамика внешнего государственного долга и валового внешнего долга (ВВД) Украины за последние 10 лет, с 2009 по 2018 гг.
С 2014 по 2018 год кто то таки тоже набрал долгов еще на 10 миллиардов долларов.
У меня все
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