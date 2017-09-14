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У Мінфіні повідомили, скільки
повинна виплатити Україна...

У Мінфіні повідомили, скільки повинна виплатити Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:59

У Мінфіні повідомили, скільки повинна виплатити Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Зазначимо, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в жовтні скоротився.

Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, скільки повинна виплатити Україна за зовнішніми боргами в 2019.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:00

Не забуваємо героїв, що набрали нам боргів: Януковіч (стабільно по 8 грн) та Тимошенко (стабільно по 5 грн). А в сумі це $60 млдр боргу.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:34

  Sergius написав:Не забуваємо героїв, що набрали нам боргів: Януковіч (стабільно по 8 грн) та Тимошенко (стабільно по 5 грн). А в сумі це $60 млдр боргу.


А сейчас что, Тимошенко или Янукович у власти? Или, все таки, почти 5 лет кое кто другой?
Давайте уж дальше продолжайте, только не на основании мифов из желтой прессы, а в фактах и таблицах.

Динамика внешнего государственного долга и валового внешнего долга (ВВД) Украины за последние 10 лет, с 2009 по 2018 гг.

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С 2014 по 2018 год кто то таки тоже набрал долгов еще на 10 миллиардов долларов.

У меня все 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 02:33

Re: У Мінфіні повідомили, скільки повинна виплатити Україна.

А я дополню - долги правительства Тимошенко брались лишь в стендбай режиме и давно возвращены. Но нынешним "героям" надо на кого то спихнуть провалы в экономической политике, кивая на папередников. Продолжая при этом загонять Украину в долги куда больше предшественников.

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