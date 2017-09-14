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Стало відомо, скільки
коштує головна ялинка країни

Стало відомо, скільки коштує головна ялинка країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:19

Стало відомо, скільки коштує головна ялинка країни

Пропонуємо до обговорення:
Було з'ясовано, що сумарна вартість повністю укомплектованої ялинки становить 2 мільйони 700 000 гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:19

Учитесь. Как елки пилить надо.
Или на елке.
p_a_l
 
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