Було з'ясовано, що сумарна вартість повністю укомплектованої ялинки становить 2 мільйони 700 000 гривень.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки коштує головна ялинка країни.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 13:19
Стало відомо, скільки коштує головна ялинка країни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки коштує головна ялинка країни.
Додано: Суб 08 гру, 2018 15:13
Вырастить, привезти.., заплатить на каждом этапе налоги-40 тыс., тут появляются чиновники и вуаля 2,7 млн
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:09
Как вовремя....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:10
Есть, конечно и более полная версия.
Прошу прощения за ссылку на российский ресурс, но сказано уж очень емко и в точку.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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