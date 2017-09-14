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Стало відомо, скільки
коштує головна ялинка країни

Стало відомо, скільки коштує головна ялинка країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:19

Стало відомо, скільки коштує головна ялинка країни

Пропонуємо до обговорення:
Було з'ясовано, що сумарна вартість повністю укомплектованої ялинки становить 2 мільйони 700 000 гривень.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:19

Учитесь. Как елки пилить надо.
Или на елке.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:13

Вырастить, привезти.., заплатить на каждом этапе налоги-40 тыс., тут появляются чиновники и вуаля 2,7 млн
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:09

Как вовремя....
https://www.nakanune.ru/news/2018/12/05/22526728/
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:10

Есть, конечно и более полная версия.
Прошу прощения за ссылку на российский ресурс, но сказано уж очень емко и в точку.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:02

Ждем в январе, вывоз праздничных веток 2 миллиона 100 000 гривен...
tigr-uu
 
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