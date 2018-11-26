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ДТЕК отримав прибуток завдяки
зростанню видобутку і...

ДТЕК отримав прибуток завдяки зростанню видобутку і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:26

ДТЕК отримав прибуток завдяки зростанню видобутку і...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансові результати ДТЕК в 2018 р. покращилися завдяки зростанню світових біржових котирувань на вугілля і газ, а також мільярдним інвестиціям в нарощення обсягів виробництва.

Дивися повний текст ДТЕК отримав прибуток завдяки зростанню видобутку і зміні світових цін на енергоносії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:26

Благодаря МВФ. Как нам чесали, если бы нам не подняли цены на все, то кредита не дали бы. Получается спасибо МВФ что ДТЭК получил прибыль
p_a_l
 
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