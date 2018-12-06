Фіскальна служба пояснила принцип розмитнення "єврономерів" під час дії пільгового періоду в 90 днів і після його закінчення.
Дивися повний текст Розраховуємо акциз при розмитненні \"єврономера\": приклади ДФС.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 13:26
Розраховуємо акциз при розмитненні "єврономера":...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розраховуємо акциз при розмитненні \"єврономера\": приклади ДФС.
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:27
Т.е. если авто стоит 7000, а таможенная стоимость его 20тыс(Таможенная стоимость может быть больше реальной), то за него надо заплатить 1000+1400+22400*0.2=6880 долларов
Ну нафиг такие законы...
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