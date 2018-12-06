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Розраховуємо акциз при розмитненні
"єврономера":...

Розраховуємо акциз при розмитненні "єврономера":...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:26

Розраховуємо акциз при розмитненні "єврономера":...

Пропонуємо до обговорення:
Фіскальна служба пояснила принцип розмитнення "єврономерів" під час дії пільгового періоду в 90 днів і після його закінчення.

Дивися повний текст Розраховуємо акциз при розмитненні \"єврономера\": приклади ДФС.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:27

Т.е. если авто стоит 7000, а таможенная стоимость его 20тыс(Таможенная стоимость может быть больше реальной), то за него надо заплатить 1000+1400+22400*0.2=6880 долларов
Ну нафиг такие законы...
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:22

  civ написав:Т.е. если авто стоит 7000, а таможенная стоимость его 20тыс(Таможенная стоимость может быть больше реальной), то за него надо заплатить 1000+1400+22400*0.2=6880 долларов
Ну нафиг такие законы...


Забыли добавить туда еще пенсионный 4,8%.
Если 10 летняя машина - хотят +100% стоимости, это минимально.
Реальная экономия получилась только на почти новых автомобилях, 2-3 летках.
Приняли закон, в стиле "мы развели их как котят" :arrow:
EKO
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