RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Розраховуємо акциз при розмитненні
"єврономера":...

Розраховуємо акциз при розмитненні "єврономера":...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:26

Розраховуємо акциз при розмитненні "єврономера":...

Пропонуємо до обговорення:
Фіскальна служба пояснила принцип розмитнення "єврономерів" під час дії пільгового періоду в 90 днів і після його закінчення.

Дивися повний текст Розраховуємо акциз при розмитненні \"єврономера\": приклади ДФС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86062
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:27

Т.е. если авто стоит 7000, а таможенная стоимость его 20тыс(Таможенная стоимость может быть больше реальной), то за него надо заплатить 1000+1400+22400*0.2=6880 долларов
Ну нафиг такие законы...
civ
 
Повідомлень: 1495
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:22

  civ написав:Т.е. если авто стоит 7000, а таможенная стоимость его 20тыс(Таможенная стоимость может быть больше реальной), то за него надо заплатить 1000+1400+22400*0.2=6880 долларов
Ну нафиг такие законы...


Забыли добавить туда еще пенсионный 4,8%.
Если 10 летняя машина - хотят +100% стоимости, это минимально.
Реальная экономия получилась только на почти новых автомобилях, 2-3 летках.
Приняли закон, в стиле "мы развели их как котят" :arrow:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5692
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2788 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:01

Re: Розраховуємо акциз при розмитненні "єврономера":...

А можно реальные примеры, когда машину стоимостью в 7 тыс оценили в 20?
За 10-тилетнее авто стоимостью 5000 все доп платежи будут 40-50%. Конечно, если авто стоит 1000, то и платежи будут 100%
Giroi
 
Повідомлень: 216
З нами з: 03.11.15
Подякував: 8151 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експрес у "Бориспіль" знову зламався, навіть не виїхавши...
R2 » Пон 10 гру, 2018 10:48
5 108
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 11:38
cisukr
"Укрзалізниця" пояснила технічну несправність у потязі...
R2 » Вів 04 гру, 2018 16:35
5 238
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 18:29
Тракторист
"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 06 гру, 2018 12:12
32 2352
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 гру, 2018 00:18
rjkz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10967)
10.12.2018 12:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.