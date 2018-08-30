Как отмечает замглавы НБУ, кредитование заемщиков, которые не допустили агрессивных дефолтов в течение кризисного периода, растет.
Дивися повний текст Банкірам не вистачає платоспроможних позичальників.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 14:26
Банкірам не вистачає платоспроможних позичальників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкірам не вистачає платоспроможних позичальників.
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:19
Под 60% годовых??? - Успехов в "выращивании" таких клиентов! Формируйте спрос на качественную услугу!!!
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:24
Re: Банкірам не вистачає платоспроможних позичальників
Под 60% берут те, в чьей платежеспособности большие сомнения, у платежеспособных в разы дешевле
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