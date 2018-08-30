RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банкірам не вистачає
платоспроможних позичальників

Банкірам не вистачає платоспроможних позичальників
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:26

Банкірам не вистачає платоспроможних позичальників

Пропонуємо до обговорення:
Как отмечает замглавы НБУ, кредитование заемщиков, которые не допустили агрессивных дефолтов в течение кризисного периода, растет.

Дивися повний текст Банкірам не вистачає платоспроможних позичальників.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86047
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:19

Под 60% годовых??? - Успехов в "выращивании" таких клиентов! Формируйте спрос на качественную услугу!!!
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1425
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:24

Re: Банкірам не вистачає платоспроможних позичальників

Конрад Карлович написав:Под 60% годовых??? - Успехов в "выращивании" таких клиентов! Формируйте спрос на качественную услугу!!!
Под 60% берут те, в чьей платежеспособности большие сомнения, у платежеспособных в разы дешевле
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22888
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 5154 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:02

Re: Банкірам не вистачає платоспроможних позичальників

  Faceless написав:Под 60% берут те, в чьей платежеспособности большие сомнения, у платежеспособных в разы дешевле

Мне как вип клиенту укрсиба (ну очень хорошая кредитная история) предложили 67% годовых (гривна) - это реальный случай 3-х недельной давности... Не скрою - есть и те кто предлагает 35% - но по моему- и то и то - хрень полная! Какая разница - одна пуля в голову или две?
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1425
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:10

Re: Банкірам не вистачає платоспроможних позичальників

Конрад Карлович написав:
  Faceless написав:Под 60% берут те, в чьей платежеспособности большие сомнения, у платежеспособных в разы дешевле

Мне как вип клиенту укрсиба (ну очень хорошая кредитная история) предложили 67% годовых (гривна) - это реальный случай 3-х недельной давности... Не скрою - есть и те кто предлагает 35% - но по моему- и то и то - хрень полная! Какая разница - одна пуля в голову или две?
УкрСиб невипам предлагает даже потребы дешевле (хотя то было больше года назад, но вроде кардинально не дорожало), надо очень постараться у них самый дорогой кеш кредит найти по такой ставке
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22888
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 5154 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:44

Re: Банкірам не вистачає платоспроможних позичальників

Плюс 40% от заката и до рассвета. Ой. Не то. От зарплаты и до зарплаты по крупицам.
p_a_l
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:50

  Faceless написав:
Конрад Карлович написав:Под 60% годовых??? - Успехов в "выращивании" таких клиентов! Формируйте спрос на качественную услугу!!!
Под 60% берут те, в чьей платежеспособности большие сомнения, у платежеспособных в разы дешевле

Т.е. Если у человека денег нет. то с него можно драть в три шкуры? Офигенная логика. А не проще таким просто отказать, а не загонять в кабалу. Или тут расчет поиметь квартирами если не выплатят?
p_a_l
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:05

p_a_l
Нет, не проще. Цель бизнеса заработать как можно больше денег а не быть лояльным к обедневшим людям.
Juna
 
Повідомлень: 256
З нами з: 27.10.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:22

Re: Банкірам не вистачає платоспроможних позичальників

p_a_l написав:
  Faceless написав:
Конрад Карлович написав:Под 60% годовых??? - Успехов в "выращивании" таких клиентов! Формируйте спрос на качественную услугу!!!
Под 60% берут те, в чьей платежеспособности большие сомнения, у платежеспособных в разы дешевле

Т.е. Если у человека денег нет. то с него можно драть в три шкуры? Офигенная логика. А не проще таким просто отказать, а не загонять в кабалу. Или тут расчет поиметь квартирами если не выплатят?
Если сами просят, почему не дать? Не возьмут в банках пойдут в шарашкины конторки с ломбардами под 5000%+ годовых.
А высокие риски и покрывают высокой ставкой
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22888
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 5154 раз.
 
Профіль
6
1
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В українців не вистачає гривні для купівлі долара - експерт
R2 » Вів 09 жов, 2018 03:57
2 232
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 жов, 2018 08:38
shterpakmaryan
Для лікування українців за кордоном не вистачає 380 млн грн
R2 » Сер 05 вер, 2018 15:54
2 163
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 вер, 2018 17:17
Kudrjavuy
Гройсман розповів, скільки не вистачає на реформу...
R2 » Чет 30 сер, 2018 08:38
2 194
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 сер, 2018 12:29
Kart

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14140)
09.12.2018 17:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.