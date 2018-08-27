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Якщо дружина дозволить:
українцям знову треба брати...

Якщо дружина дозволить: українцям знову треба брати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:51

Якщо дружина дозволить: українцям знову треба брати...

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд змінив свою вимогу щодо оформлення кредитів.

Дивися повний текст Якщо дружина дозволить: українцям знову треба брати дозволи на кредити.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:51

"совместное владение имуществом мужем и женой — 50/50"
очень очень плохо ибо бывает большая разница в доходах. Вот и женись теперь, ***.
Заем мужик нужен? Толку то?

А на счет кредитов все правильно! давно пора! Реально слышала много случаев когда так девушку обманывают, наберет кредитов а она потом выплачивает все.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:56

Re: Якщо дружина дозволить: українцям знову треба брати...

о,так благодаря покращенню бариги вовы по субсидиям я не зря и тут развёлся))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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