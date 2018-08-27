Верховний суд змінив свою вимогу щодо оформлення кредитів.
Дивися повний текст Якщо дружина дозволить: українцям знову треба брати дозволи на кредити.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 15:51
Якщо дружина дозволить: українцям знову треба брати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якщо дружина дозволить: українцям знову треба брати дозволи на кредити.
Додано: Суб 08 гру, 2018 15:51
"совместное владение имуществом мужем и женой — 50/50"
очень очень плохо ибо бывает большая разница в доходах. Вот и женись теперь, ***.
Заем мужик нужен? Толку то?
А на счет кредитов все правильно! давно пора! Реально слышала много случаев когда так девушку обманывают, наберет кредитов а она потом выплачивает все.
Додано: Суб 08 гру, 2018 15:56
Re: Якщо дружина дозволить: українцям знову треба брати...
о,так благодаря покращенню бариги вовы по субсидиям я не зря и тут развёлся))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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