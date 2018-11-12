Про це заявив виконавчий директор ДП "Український державний центр радіочастот" Вадим Гулько.
Дивися повний текст Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату запуску.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:07
Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату запуску
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату запуску.
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:07
Интертелеком и 3Моб тоже участвует в этом? А то смысла таскать номера между тремя слониками КС Ватофон и ЛС нет смысла и там и там тарифы поминутные да еще и 28 дней разводняк((
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