RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Послуга перенесення мобільних
номерів: озвучено дату запуску

Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату запуску
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:07

Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату запуску

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив виконавчий директор ДП "Український державний центр радіочастот" Вадим Гулько.

Дивися повний текст Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату запуску.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86042
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:07

Интертелеком и 3Моб тоже участвует в этом? А то смысла таскать номера между тремя слониками КС Ватофон и ЛС нет смысла и там и там тарифы поминутные да еще и 28 дней разводняк((
Джон
 
Повідомлень: 732
З нами з: 16.03.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як відбуватиметься процедура перенесення номера 1, 2
R2 » Нед 25 лис, 2018 16:46
11 552
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 15:50
N0mad
"Google Україна" очікує чотириразове зростання мобільних...
R2 » Суб 24 лис, 2018 12:07
8 337
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лис, 2018 21:46
swan forever
Huawei назвала дату виходу Android 9 Pie для 9 своїх...
R2 » Пон 12 лис, 2018 06:40
2 246
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лис, 2018 09:12
andreydenisenko1979

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.