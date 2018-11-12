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номерів: озвучено дату запуску

Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату запуску
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:07

Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату запуску

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив виконавчий директор ДП "Український державний центр радіочастот" Вадим Гулько.

Дивися повний текст Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату запуску.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:07

Интертелеком и 3Моб тоже участвует в этом? А то смысла таскать номера между тремя слониками КС Ватофон и ЛС нет смысла и там и там тарифы поминутные да еще и 28 дней разводняк((
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:23

  Джон написав:Интертелеком и 3Моб тоже участвует в этом? А то смысла таскать номера между тремя слониками КС Ватофон и ЛС нет смысла и там и там тарифы поминутные да еще и 28 дней разводняк((

Какие поминутные? На свои номера безлимит, а вот на другие по 30 минут в месяц. Не слишком удобно будет....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:31

Re: Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату зап

Сомневаюсь, что и у нас хотя бы один процент абонентов будет переносить свои номера туда-сюда, когда большинство абонентов имеет две симки, чтобы звонить безлимитно, тут будет вноситься сумбур и путаница.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:32

Re: Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату зап

  rotator написав:Какие поминутные?
Как какие читаем условия -> КС например выбираем тариф, тыкаем =-> ПОДРОБНЕЕ... в низу находим закладку -> ДОПОЛНИТЕЛЬНО .. и читаем -> Стоимость первой секунды каждой минуты разговора равна указанной стоимости минуты.. Так же все тарифицирует и Ватофон и Лайфселл. То есть вы позвонили кому то например - "привет - ты там едешь - да" .. все 12-20 сек разговора а считает МИНУТУ. А в Интертелеком и 3Моб тарификация ПОСЕКУНДНАЯ. То есть съест не МИНУТУ а 10-20 или сколько то там секунд. У вас в пакете например 50 мин КС -- вы больше чем 50 звонков не сделаете так как минимум по 1 мин на звонок ест. А в 3Моб или Интертелеком можете и 50 и 100 сделать если разговор меньше минуты.
Даже при прочих одинаковых условиях уже тут есть существенная экономия. Вы говорите в КС например 1 мин и 25 сек а съест 3 мин. То есть 35 сек у вас уворует оператор. Посчитайте количество звонков за день и помножьте в среднем на 0,30 сек и переведите в минуты. А потом посчитайте стоимость минуты и помножьте на количество минут. Я звоню иногда и 15- 20 раз в день. То есть у меня оператор ворует около 7- 10 мин/день при стоимости минут около 40 коп это 0,40грн*7= 2,8 грн/день* 30= 84 грн/месяц. Еще столько же у жены и детей то есть *4 =336 грн/мес я бы терял на воровстве оператора если бы не перешел на 3Моб. ну или бы звонил меньше). 300+ гр что я сэкономил я отдаю в оплату за свет .. то есть электроэнергия из за смены оператора у меня бесплатно)). Вернее за счет экономии на связи. :D Те кто скажет что я жлоб - да Я жлоб)) .
PS А вот так воруют у нас интернет - тарификация того же КС цитирую -> Списание каждых 200 КБ, которые входят в нетарифицируемый объем мегабайтов, осуществляется в момент приема/передачи первого байта каждых 200 КБ данных...
И для 3Моб -> Тарифицируется первый полный 1 (один) кБайт из каждых отдельных 10 (десяти) кБайт Интернет..
Вы в Вайбере написали - привет- и вам бах 200кб сняло а в 3Моь 10Кб.... разница ощутима..
Для меня поэтому важен перенос номера, например есть номер на Ватофоне причем с времен ЮМС еще-- выкинуть жалко на нем много зхавязано за 12+ лет но теперь с весны перенесу его на 3Моб и пака пака товарисч ватофон)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:55

Единственный вопрос к этому бидламу: как будет тарифицироваться звонок, например, с Водафона 050 на номер 050, но который перейдет в сеть другого оператора?
sasha0506589898
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:47

  freeze написав:Сомневаюсь, что и у нас хотя бы один процент абонентов будет переносить свои номера туда-сюда, когда большинство абонентов имеет две симки, чтобы звонить безлимитно, тут будет вноситься сумбур и путаница.

В этом и есть главная фишка. Во времена, когда связь была дорогой, люди завели себе по 10 симкарт разных операторов в разных тарифах, чтоб дешевле звонить. Теперь это всё дело можно будет загрузить в 1 симкарту одного оператора не теряя номера.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:16

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Сомневаюсь, что и у нас хотя бы один процент абонентов будет переносить свои номера туда-сюда, когда большинство абонентов имеет две симки, чтобы звонить безлимитно, тут будет вноситься сумбур и путаница.

В этом и есть главная фишка. Во времена, когда связь была дорогой, люди завели себе по 10 симкарт разных операторов в разных тарифах, чтоб дешевле звонить. Теперь это всё дело можно будет загрузить в 1 симкарту одного оператора не теряя номера.


Ну и при оплате в несколько раз дороже на межсетевых звонках, похоже эта и есть главная цель мобильных операторов - заработать побольше денег.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:32

Re: Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату зап

  sasha0506589898 написав:как будет тарифицироваться звонок, например, с Водафона 050 на номер 050, но который перейдет в сеть другого оператора?
.. как звонок на другого оператора. По идее перед звонком должно прозвучать предупреждение что на другую сеть звоните..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:33

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Сомневаюсь, что и у нас хотя бы один процент абонентов будет переносить свои номера туда-сюда, когда большинство абонентов имеет две симки, чтобы звонить безлимитно, тут будет вноситься сумбур и путаница.

В этом и есть главная фишка. Во времена, когда связь была дорогой, люди завели себе по 10 симкарт разных операторов в разных тарифах, чтоб дешевле звонить. Теперь это всё дело можно будет загрузить в 1 симкарту одного оператора не теряя номера.


Ну и при оплате в несколько раз дороже на межсетевых звонках, похоже эта и есть главная цель мобильных операторов - заработать побольше денег.

У всех операторов сейчас пакеты звонков на другие сети уже в тарифах. У меня телефон на 2 симки, но я уже давно не смотрю с какой звонить, т. к. бесплатно.
safonovstanislav
 
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