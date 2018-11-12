Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату запуску

Додано: Нед 09 гру, 2018 00:32

rotator написав: Какие поминутные? Какие поминутные?

Как какие читаем условия -> КС например выбираем тариф, тыкаем =-> ПОДРОБНЕЕ... в низу находим закладку -> ДОПОЛНИТЕЛЬНО .. и читаем ->. Так же все тарифицирует и Ватофон и Лайфселл. То есть вы позвонили кому то например - "привет - ты там едешь - да" .. все 12-20 сек разговора а считает МИНУТУ. А в Интертелеком и 3Моб тарификация ПОСЕКУНДНАЯ. То есть съест не МИНУТУ а 10-20 или сколько то там секунд. У вас в пакете например 50 мин КС -- вы больше чем 50 звонков не сделаете так как минимум по 1 мин на звонок ест. А в 3Моб или Интертелеком можете и 50 и 100 сделать если разговор меньше минуты.Даже при прочих одинаковых условиях уже тут есть существенная экономия. Вы говорите в КС например 1 мин и 25 сек а съест 3 мин. То есть 35 сек у вас уворует оператор. Посчитайте количество звонков за день и помножьте в среднем на 0,30 сек и переведите в минуты. А потом посчитайте стоимость минуты и помножьте на количество минут. Я звоню иногда и 15- 20 раз в день. То есть у меня оператор ворует около 7- 10 мин/день при стоимости минут около 40 коп это 0,40грн*7= 2,8 грн/день* 30= 84 грн/месяц. Еще столько же у жены и детей то есть *4 =336 грн/мес я бы терял на воровстве оператора если бы не перешел на 3Моб. ну или бы звонил меньше). 300+ гр что я сэкономил я отдаю в оплату за свет .. то есть электроэнергия из за смены оператора у меня бесплатно)). Вернее за счет экономии на связи.Те кто скажет что я жлоб - да Я жлоб)) .PS А вот так воруют у нас интернет - тарификация того же КС цитирую -> Списание каждых 200 КБ, которые входят в нетарифицируемый объем мегабайтов, осуществляется в моментИ для 3Моб ->(десяти) кБайт Интернет..Вы в Вайбере написали - привет- и вам бах 200кб сняло а в 3Моь 10Кб.... разница ощутима..Для меня поэтому важен перенос номера, например есть номер на Ватофоне причем с времен ЮМС еще-- выкинуть жалко на нем много зхавязано за 12+ лет но теперь с весны перенесу его на 3Моб и пака пака товарисч ватофон)).