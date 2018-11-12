Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату запуску

Бесплатно бывает только сыр в мышеловке.
На всех пакетах есть ограничения на бесплатные межсетевые звонки.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 15:26
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:27
Это предупреждение будет уже за счет несведущего абонента, думающего что он звонит на Киевстар, а ему робот будет говорить, что он попал на Водафон.
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:54
Если использовать телефон в личных целях, даже дешевых тарифов хватит, чтоб звонить куда угодно не глядя.
Если вы домашний колл центр устроили, то для вас миграция на других операторов действительно проблема
И то, ещё 5 лет назад уже были тарифы, где платишь 350 грн, и звони куда хочешь. Для интернет магазинов это не деньги, с учётом того, что исходящие звонки идут беспрерывно в течении рабочего дня
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:58
Re: Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату зап
Есть, но они актуальны только если действительно много говорить. В моем пакете 100 мин вне сети для меня что безлимит, я и внутри сети и половину того не трачу, вне сети тем более
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