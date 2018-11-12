Послуга перенесення мобільних номерів: озвучено дату запуску

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:26
safonovstanislav написав:
У всех операторов сейчас пакеты звонков на другие сети уже в тарифах. У меня телефон на 2 симки, но я уже давно не смотрю с какой звонить, т. к. бесплатно.
Бесплатно бывает только сыр в мышеловке.
На всех пакетах есть ограничения на бесплатные межсетевые звонки.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 15:27
Джон написав: sasha0506589898 написав:
как будет тарифицироваться звонок, например, с Водафона 050 на номер 050, но который перейдет в сеть другого оператора?
.. как звонок на другого оператора. По идее перед звонком должно прозвучать предупреждение что на другую сеть звоните..
Это предупреждение будет уже за счет несведущего абонента, думающего что он звонит на Киевстар, а ему робот будет говорить, что он попал на Водафон.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 15:54
freeze написав: safonovstanislav написав:
У всех операторов сейчас пакеты звонков на другие сети уже в тарифах. У меня телефон на 2 симки, но я уже давно не смотрю с какой звонить, т. к. бесплатно.
Бесплатно бывает только сыр в мышеловке.
На всех пакетах есть ограничения на бесплатные межсетевые звонки.
Если использовать телефон в личных целях, даже дешевых тарифов хватит, чтоб звонить куда угодно не глядя.
Если вы домашний колл центр устроили, то для вас миграция на других операторов действительно проблема
И то, ещё 5 лет назад уже были тарифы, где платишь 350 грн, и звони куда хочешь. Для интернет магазинов это не деньги, с учётом того, что исходящие звонки идут беспрерывно в течении рабочего дня
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Додано: Нед 09 гру, 2018 15:58
freeze написав: safonovstanislav написав:
У всех операторов сейчас пакеты звонков на другие сети уже в тарифах. У меня телефон на 2 симки, но я уже давно не смотрю с какой звонить, т. к. бесплатно.
Бесплатно бывает только сыр в мышеловке.
На всех пакетах есть ограничения на бесплатные межсетевые звонки.
Есть, но они актуальны только если действительно много говорить. В моем пакете 100 мин вне сети для меня что безлимит, я и внутри сети и половину того не трачу, вне сети тем более
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