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Гройсман повідомив, скільки
років зберігатиметься...

Гройсман повідомив, скільки років зберігатиметься...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:08

Гройсман повідомив, скільки років зберігатиметься...

Пропонуємо до обговорення:
Анонсувано масштабний перерахунок пенсій з 1 березня 2019 року

Дивися повний текст Гройсман повідомив, скільки років зберігатиметься дефіцит Пенсійного фонду.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:09

Гройсман а где вы возмете денег через 7 лет если предприятия закрываются а новые не строятся .А военнослужащим вы должны были отдать в 2016 2018 году а Вы растянули до 2020 года дай Бог что бы военные пенсионеры дожили до это го а по чему Вы премьер министр молчите за индексацию военным пенсионерам пенсионерам или им это не положено.?
kurov63
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:34

Пенсию плати, как зарплату депутатам. На работу ходят редко и прогулы им не считаются!!!!Кнопкодавы((((
luda-stovba
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