Анонсувано масштабний перерахунок пенсій з 1 березня 2019 року
Дивися повний текст Гройсман повідомив, скільки років зберігатиметься дефіцит Пенсійного фонду.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 09:08
Гройсман повідомив, скільки років зберігатиметься...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман повідомив, скільки років зберігатиметься дефіцит Пенсійного фонду.
Додано: Нед 09 гру, 2018 09:09
Гройсман а где вы возмете денег через 7 лет если предприятия закрываются а новые не строятся .А военнослужащим вы должны были отдать в 2016 2018 году а Вы растянули до 2020 года дай Бог что бы военные пенсионеры дожили до это го а по чему Вы премьер министр молчите за индексацию военным пенсионерам пенсионерам или им это не положено.?
Додано: Нед 09 гру, 2018 11:34
Пенсию плати, как зарплату депутатам. На работу ходят редко и прогулы им не считаются!!!!Кнопкодавы((((
Додано: Нед 09 гру, 2018 13:26
Согласно реформы 15 года
Только пенсионный возраст минимальный - в 60лет.
Это при наличии вредного стажа по 1 категории.
Что можно говорить о остальном....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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