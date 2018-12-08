Гройсман повідомив, скільки років зберігатиметься...

Додано: Нед 09 гру, 2018 13:26

Согласно реформы 15 года

Только пенсионный возраст минимальный - в 60лет.

Это при наличии вредного стажа по 1 категории.

Что можно говорить о остальном....

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.