Анонсувано масштабний перерахунок пенсій з 1 березня 2019 року
Дивися повний текст Гройсман повідомив, скільки років зберігатиметься дефіцит Пенсійного фонду.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 09:08
Гройсман повідомив, скільки років зберігатиметься...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман повідомив, скільки років зберігатиметься дефіцит Пенсійного фонду.
Додано: Нед 09 гру, 2018 09:09
Гройсман а где вы возмете денег через 7 лет если предприятия закрываются а новые не строятся .А военнослужащим вы должны были отдать в 2016 2018 году а Вы растянули до 2020 года дай Бог что бы военные пенсионеры дожили до это го а по чему Вы премьер министр молчите за индексацию военным пенсионерам пенсионерам или им это не положено.?
Додано: Нед 09 гру, 2018 11:34
Пенсию плати, как зарплату депутатам. На работу ходят редко и прогулы им не считаются!!!!Кнопкодавы((((
Додано: Нед 09 гру, 2018 13:26
Согласно реформы 15 года
Только пенсионный возраст минимальный - в 60лет.
Это при наличии вредного стажа по 1 категории.
Что можно говорить о остальном....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:30
Через 7 лет Гройсман в Испании ему пофиг, а остальные кто вымрет. кто в Польше жить останется.
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:51
"У нас свій шлях"
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 10 гру, 2018 01:52
А як люди жили без державної пенсії тисячі років до появи цього явища?..
Пенсія, це монополія держави на вашу старість і надлишки вашої праці.
Люди живуть, працюють, але в системі державного регулювання, вони не мають заощаджень, бо їх з'їдає штучно створена інфляція, а приватні заощадження на старість замінені державною пенсією, яка по факту забезпечує лише їжу і то не завжди.
За 40 років стажу люди віддають в пенсійний фонд більше 600000 грн а отримують пенсію у 1400 на місяць. З врахуванням середнього віку життя 70 років, отримають у вигляді пенсії не більше 100000 грн. А ще 500000 кому, державі?... Чиновникам на зарплати?..
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