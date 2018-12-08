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Гройсман повідомив, скільки
років зберігатиметься...

Гройсман повідомив, скільки років зберігатиметься...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:08

Гройсман повідомив, скільки років зберігатиметься...

Пропонуємо до обговорення:
Анонсувано масштабний перерахунок пенсій з 1 березня 2019 року

Дивися повний текст Гройсман повідомив, скільки років зберігатиметься дефіцит Пенсійного фонду.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:09

Гройсман а где вы возмете денег через 7 лет если предприятия закрываются а новые не строятся .А военнослужащим вы должны были отдать в 2016 2018 году а Вы растянули до 2020 года дай Бог что бы военные пенсионеры дожили до это го а по чему Вы премьер министр молчите за индексацию военным пенсионерам пенсионерам или им это не положено.?
kurov63
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:34

Пенсию плати, как зарплату депутатам. На работу ходят редко и прогулы им не считаются!!!!Кнопкодавы((((
luda-stovba
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:26

Согласно реформы 15 года
Только пенсионный возраст минимальный - в 60лет.
Это при наличии вредного стажа по 1 категории.
Что можно говорить о остальном....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:30

  kurov63 написав:Гройсман а где вы возмете денег через 7 лет если предприятия закрываются а новые не строятся .А военнослужащим вы должны были отдать в 2016 2018 году а Вы растянули до 2020 года дай Бог что бы военные пенсионеры дожили до это го а по чему Вы премьер министр молчите за индексацию военным пенсионерам пенсионерам или им это не положено.?


Через 7 лет Гройсман в Испании ему пофиг, а остальные кто вымрет. кто в Польше жить останется.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:51

  kurov63 написав:Гройсман а где вы возмете денег через 7 лет если предприятия закрываются а новые не строятся .А военнослужащим вы должны были отдать в 2016 2018 году а Вы растянули до 2020 года дай Бог что бы военные пенсионеры дожили до это го а по чему Вы премьер министр молчите за индексацию военным пенсионерам пенсионерам или им это не положено.?

"У нас свій шлях"
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 01:52

А як люди жили без державної пенсії тисячі років до появи цього явища?..

Пенсія, це монополія держави на вашу старість і надлишки вашої праці.

Люди живуть, працюють, але в системі державного регулювання, вони не мають заощаджень, бо їх з'їдає штучно створена інфляція, а приватні заощадження на старість замінені державною пенсією, яка по факту забезпечує лише їжу і то не завжди.

За 40 років стажу люди віддають в пенсійний фонд більше 600000 грн а отримують пенсію у 1400 на місяць. З врахуванням середнього віку життя 70 років, отримають у вигляді пенсії не більше 100000 грн. А ще 500000 кому, державі?... Чиновникам на зарплати?..
techemycom
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