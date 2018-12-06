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Україна за 11 міс. експортувала
електроенергію майже на...

Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 10:47

Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-листопаді 2018 року експортувала електроенергію на суму $297,619 млн, в т. ч. в листопаді - на $31,505 млн.

Дивися повний текст Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на $300 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 10:47

Давайте меньше общих слов и больше конкретики - с Бурштынского острова экспортирует электричество только один человек - Ахметов и деньги кладёт себе в карман, Украина к этому отношения не имеет. Конечно, он молодец, нашёл способ продажи своего угля в Европу, в виде электрики, только зачем нам здесь дым от его угля, если деньги ему в карман, а бюджету шиш ?
LutsMan
 
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