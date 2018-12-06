Україна в січні-листопаді 2018 року експортувала електроенергію на суму $297,619 млн, в т. ч. в листопаді - на $31,505 млн.
Дивися повний текст Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на $300 млн.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 10:47
Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на $300 млн.
Додано: Нед 09 гру, 2018 10:47
Давайте меньше общих слов и больше конкретики - с Бурштынского острова экспортирует электричество только один человек - Ахметов и деньги кладёт себе в карман, Украина к этому отношения не имеет. Конечно, он молодец, нашёл способ продажи своего угля в Европу, в виде электрики, только зачем нам здесь дым от его угля, если деньги ему в карман, а бюджету шиш ?
Додано: Нед 09 гру, 2018 11:06
При этом в Европах цены на э.э. иногда становятся отрицательными.
А "реформаторы" повышают тарифы "не по дням, а по часам"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 09 гру, 2018 13:39
Т.е. цена за 1 кВт-ч была 4,5 цента США, или (при курсе 28) 1,26 гривны.
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:30
и после этого нам не стесняются врать поо ток что населению по 1,68 грн. продают с убытком...
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Додано: Нед 09 гру, 2018 14:43
Re: Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на.
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:43
Re: Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на.
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:44
Re: Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на.
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:53
Уважаемый - я обратил внимание на некорректность сравнения оптовых и розничных цен на мягко говоря нестандартный товар - и поверьте - там розница тоже платит дороже, хотябы из-за неизбежных потерь...
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:36
А эти монтеры случайно не бегают по линиям не загоняют ток в наши дома? А то при каждом вызове такого монтера приходится ему отстегивать.
Да и модернизацию в щетке самостоятельно за свой счет проводил. А должен был?
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