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Україна за 11 міс. експортувала
електроенергію майже на...

Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:39

  Конрад Карлович написав:
  Джон написав:
  Конрад Карлович написав:тариф заложен, например, и выезд монтера на линию,
На линии от Бруштына я так понимаю монтеры не выезжают?

Уважаемый - я обратил внимание на некорректность сравнения оптовых и розничных цен на мягко говоря нестандартный товар - и поверьте - там розница тоже платит дороже, хотябы из-за неизбежных потерь...

А горячую воду, как побочный продукт, куда девают? Бесплатно сиротам раздают?
p_a_l
 
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