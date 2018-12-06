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Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:39
Конрад Карлович написав: Джон написав: Конрад Карлович написав:
тариф заложен, например, и выезд монтера на линию,
На линии от Бруштына я так понимаю монтеры не выезжают?
Уважаемый - я обратил внимание на некорректность сравнения оптовых и розничных цен на мягко говоря нестандартный товар - и поверьте - там розница тоже платит дороже, хотябы из-за неизбежных потерь...
А горячую воду, как побочный продукт, куда девают? Бесплатно сиротам раздают?
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