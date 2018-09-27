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Україна за 11 міс. експортувала
електроенергію майже на...

Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:39

  Конрад Карлович написав:
  Джон написав:
  Конрад Карлович написав:тариф заложен, например, и выезд монтера на линию,
На линии от Бруштына я так понимаю монтеры не выезжают?

Уважаемый - я обратил внимание на некорректность сравнения оптовых и розничных цен на мягко говоря нестандартный товар - и поверьте - там розница тоже платит дороже, хотябы из-за неизбежных потерь...

А горячую воду, как побочный продукт, куда девают? Бесплатно сиротам раздают?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:14

  yanyura написав:
2017 году – 5,2 млрд кВт-ч на $235,541 млн.

Т.е. цена за 1 кВт-ч была 4,5 цента США, или (при курсе 28) 1,26 гривны.


У ДТЭКа продажная экспортная стоимость была 0,96-1.08 грн без ндс, если я не ошибаюсь.
"По слухам" 8) , там схема простая и до неприличия мерзкая.

Ахметов свой собственный уголь из ростовской области и "типа" из ростовской (из дыры по схемам) завозит на свои станции, там сжигает дефицитный уголь, получает э/э и продает ее на экспорт.
Естественно, если покупать уголь на мировом рынке, чтобы затем продавать по 0,96-1,08 грн, электроэнергию произведенную из этого угля - дураков нет.
Ведь даже 5 лет назад, когда был субсидируемый уголь из донецких шахт, такое было убыточно. Себестоимость "из угля" раза в два выше, чем "из гидро" и раза в четыре, чем "из АЭС".
Ну, а если этот уголь только на бумаге показать дорогой, а по факту он достается тебе в 3 раза дешевле (а у ДТЭКа, совершенно случайно, оказываются самые высокие закупочная стоимость угля)? То уже рисуется совсем другая картина.
Но, это только присказка, сказка впереди 8)

Вот статья, где расписали всю схему, в картинках и графиках.

Как вся Украина субсидирует экспорт электроэнергии, который осуществляет компания ДТЭК Рината Ахметова в страны ЕС:
https://gazeta.ua/ru/articles/economics ... ova/838600
Востаннє редагувалось EKO в Нед 09 гру, 2018 18:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:18

  Конрад Карлович написав:
  Тракторист написав:и после этого нам не стесняются врать поо ток что населению по 1,68 грн. продают с убытком...

А вы не путайте мягкое с теплым. Кроме самого производства, для населения в тариф заложен, например, и выезд монтера на линию, (обслуживание), модернизация и много еще чего...

ну тогда ещё и посчитайте, что больше половины украинской электроэнергии имеет себестоимость в 2 раза меньше... но даже если это не учитывать, то и сегодня это бизнес с нормальной для цивилизованных стран рентабельностью, но для украинских олигархов 15% рентабельности мало - им подавай 100-150%...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:29

Re: Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на.

  Конрад Карлович написав:и поверьте - там розница тоже платит дороже,

Дороже чего? Чем у нас или если сравнивать % отношение к доходам?
  p_a_l написав:А то при каждом вызове такого монтера приходится ему отстегивать.
А что вы хотите никто даром работать не хочет... а с зарплатами в ЖЕКе.. разве что зарплаты "слуг народа" можно сравнить))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:59

Re: Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на.

  Джон написав:Дороже чего? Чем у нас или если сравнивать % отношение к доходам?

Дороже оптовой цены
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:59

Re: Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на.

  Конрад Карлович написав:Дороже оптовой цены

Ну это то понятно..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 20:49

  Джон написав:
  p_a_l написав:А то при каждом вызове такого монтера приходится ему отстегивать.
А что вы хотите никто даром работать не хочет...

Пришел сантехник к врачу, починил за полчаса кран и просит за работу 50$.
Врач говорит: — Я врач, хирург, за час высококвалифицированной работы получаю 25$, а ты, сантехник, хочешь в два раза больше?!
На что сантехник снисходительно отвечает:
— Я тоже так рассуждал, когда врачом работал.
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