Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на...
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Т.е. цена за 1 кВт-ч была 4,5 цента США, или (при курсе 28) 1,26 гривны.
У ДТЭКа продажная экспортная стоимость была 0,96-1.08 грн без ндс, если я не ошибаюсь. "По слухам" , там схема простая и до неприличия мерзкая.
Ахметов свой собственный уголь из ростовской области и "типа" из ростовской (из дыры по схемам) завозит на свои станции, там сжигает дефицитный уголь, получает э/э и продает ее на экспорт. Естественно, если покупать уголь на мировом рынке, чтобы затем продавать по 0,96-1,08 грн, электроэнергию произведенную из этого угля - дураков нет. Ведь даже 5 лет назад, когда был субсидируемый уголь из донецких шахт, такое было убыточно. Себестоимость "из угля" раза в два выше, чем "из гидро" и раза в четыре, чем "из АЭС". Ну, а если этот уголь только на бумаге показать дорогой, а по факту он достается тебе в 3 раза дешевле (а у ДТЭКа, совершенно случайно, оказываются самые высокие закупочная стоимость угля)? То уже рисуется совсем другая картина. Но, это только присказка, сказка впереди
Вот статья, где расписали всю схему, в картинках и графиках.
Тракторист написав:и после этого нам не стесняются врать поо ток что населению по 1,68 грн. продают с убытком...
А вы не путайте мягкое с теплым. Кроме самого производства, для населения в тариф заложен, например, и выезд монтера на линию, (обслуживание), модернизация и много еще чего...
ну тогда ещё и посчитайте, что больше половины украинской электроэнергии имеет себестоимость в 2 раза меньше... но даже если это не учитывать, то и сегодня это бизнес с нормальной для цивилизованных стран рентабельностью, но для украинских олигархов 15% рентабельности мало - им подавай 100-150%...
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p_a_l написав:А то при каждом вызове такого монтера приходится ему отстегивать.
А что вы хотите никто даром работать не хочет...
Пришел сантехник к врачу, починил за полчаса кран и просит за работу 50$. Врач говорит: — Я врач, хирург, за час высококвалифицированной работы получаю 25$, а ты, сантехник, хочешь в два раза больше?! На что сантехник снисходительно отвечает: — Я тоже так рассуждал, когда врачом работал.