Україна за 11 міс. експортувала електроенергію майже на...

Додано: Нед 09 гру, 2018 18:14

yanyura написав: 2017 году – 5,2 млрд кВт-ч на $235,541 млн.

Т.е. цена за 1 кВт-ч была 4,5 цента США, или (при курсе 28) 1,26 гривны. Т.е. цена за 1 кВт-ч была 4,5 цента США, или (при курсе 28) 1,26 гривны.

дефицитный уголь

У ДТЭКа продажная экспортная стоимость была 0,96-1.08 грн без ндс, если я не ошибаюсь."По слухам", там схема простая и до неприличия мерзкая.Ахметов свой собственный уголь из ростовской области и "типа" из ростовской (из дыры по схемам) завозит на свои станции, там сжигает, получает э/э и продает ее на экспорт.Естественно, если покупать уголь на мировом рынке, чтобы затем продавать по 0,96-1,08 грн, электроэнергию произведенную из этого угля - дураков нет.Ведь даже 5 лет назад, когда был субсидируемый уголь из донецких шахт, такое было убыточно. Себестоимость "из угля" раза в два выше, чем "из гидро" и раза в четыре, чем "из АЭС".Ну, а если этот уголь только на бумаге показать дорогой, а по факту он достается тебе в 3 раза дешевле (а у ДТЭКа, совершенно случайно, оказываются самые высокие закупочная стоимость угля)? То уже рисуется совсем другая картина.Но, это только присказка, сказка впередиВот статья, где расписалисхему, в картинках и графиках.