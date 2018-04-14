У Державному департаменті США попередили.
Дивися повний текст У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є загрозою для її майбутнього.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 12:30
У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є загрозою для її майбутнього.
Додано: Нед 09 гру, 2018 12:31
Сегодняшним это до лампочки. Их горизонт 2019р., а дальше либо Америка либо Европа.
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