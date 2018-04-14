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У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 гру, 2018 12:30
Пропонуємо до обговорення:
У Державному департаменті США попередили.
Дивися повний текст У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є загрозою для її майбутнього
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Додано: Нед 09 гру, 2018 12:37
Американці, то розуміють, а от наша влада здається ні....
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