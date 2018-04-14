У Державному департаменті США попередили.
Дивися повний текст У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є загрозою для її майбутнього.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 12:30
У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є загрозою для її майбутнього.
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:12
рынок уже выравнивает зарплаты с европейскими, там где не хватает работников. Попробуйте найти себе в крупном городе электрика или штукатура, и посчитайте сколько он зарабатывает. У меня электрик недавно за 1.5 дня работы получил 8000 грн. И еще на 8000 было куплено материалов. Если имеешь хотя бы раз в неделю такую работу, уже смысла уезжать нет. А Ян Кум мог бы и чуть меньше пожертвовать в Фонд Силиконовой Долины, которая и без него утопает в бабках, а выделить 10ку хотя бы для Фастова, которой бы наверняка хватило чтобы обновить компы и купить проекторы во всех школах города. Но то таке, чужие деньги считать нехорошо, а патриотизму человека принуждением не научить
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:26
Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
Кормить плачущих детей депутатов - это по вашему патриотизм??? Любая инвестиция, направленная сюда (и даже благотворительность) - это распил средств "приближенными", остальным (бюджету, пенсам, тем кому предназначалась эта самая благотворительность и т.п.) достаются крохи со стола - вам ли это не знать.
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:47
Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
вопрос не только в зарплате, официально работая в Польше человек работает в стабильной, развивающейся стране без тотальной коррупции и продажной насквозь гос системе. И зарабатывает себе польский стаж в перспективе дающий право на польскую пенсию -- а это согласитесь не 50 долларов/месяц в самой коррумпированной и нищей стране Европы.
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:46
Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:18
Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
Госдеп ошибается. То они выезжают по Европам каву попыты. А потом обратно возвращаются. Вроде такое тут кашляли любители шоколада к каве?
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:24
Электрик это опасная работа и он должен зарабатывать больше.
Как вам такая работа. Установка видеодомофонов. Продали соседу и установили за час, а то и меньше. Посмотрел закупку для дилеров, оказалось нагрелись на 3000 грн. За час на дешевом китайском видеодомофоне. Вашему электрику и не снилось. Это не пылью дышать от стробирования бетона.
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:35
Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
Точно, а на заробітки тільки в Рашу. Скільки там вже нарахували в моськовському обкомі - 5,10 мільонів?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:47
Да все знают что это не очень хорошо.
Но поделать с этим ничего не могут.
Ниже есть рецепт, но боюсь он не сработает(со временем все само урегулируется.):
Товарищ прапорщик, остановите поезд! - Поезд, стой-раз, два...
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