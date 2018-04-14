RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Держдепі застерегли: трудова
міграція з України є...

У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:30

У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

Пропонуємо до обговорення:
У Державному департаменті США попередили.

Дивися повний текст У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є загрозою для її майбутнього.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86047
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:37

Американці, то розуміють, а от наша влада здається ні....
martstudio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 03.12.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:12

рынок уже выравнивает зарплаты с европейскими, там где не хватает работников. Попробуйте найти себе в крупном городе электрика или штукатура, и посчитайте сколько он зарабатывает. У меня электрик недавно за 1.5 дня работы получил 8000 грн. И еще на 8000 было куплено материалов. Если имеешь хотя бы раз в неделю такую работу, уже смысла уезжать нет. А Ян Кум мог бы и чуть меньше пожертвовать в Фонд Силиконовой Долины, которая и без него утопает в бабках, а выделить 10ку хотя бы для Фастова, которой бы наверняка хватило чтобы обновить компы и купить проекторы во всех школах города. Но то таке, чужие деньги считать нехорошо, а патриотизму человека принуждением не научить
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:26

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  redmax11 написав:Но то таке, чужие деньги считать нехорошо, а патриотизму человека принуждением не научить

Кормить плачущих детей депутатов - это по вашему патриотизм??? Любая инвестиция, направленная сюда (и даже благотворительность) - это распил средств "приближенными", остальным (бюджету, пенсам, тем кому предназначалась эта самая благотворительность и т.п.) достаются крохи со стола - вам ли это не знать.
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1425
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:47

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  redmax11 написав:рынок уже выравнивает зарплаты с европейскими, там где не хватает работнико
вопрос не только в зарплате, официально работая в Польше человек работает в стабильной, развивающейся стране без тотальной коррупции и продажной насквозь гос системе. И зарабатывает себе польский стаж в перспективе дающий право на польскую пенсию -- а это согласитесь не 50 долларов/месяц в самой коррумпированной и нищей стране Европы.
Джон
 
Повідомлень: 737
З нами з: 16.03.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:46

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  Джон написав:вопрос не только в зарплате

Тільки. Принаймі, для сімейних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6012
З нами з: 01.08.15
Подякував: 780 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:18

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

Госдеп ошибается. То они выезжают по Европам каву попыты. А потом обратно возвращаются. Вроде такое тут кашляли любители шоколада к каве?
p_a_l
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:24

  redmax11 написав:рынок уже выравнивает зарплаты с европейскими, там где не хватает работников. Попробуйте найти себе в крупном городе электрика или штукатура, и посчитайте сколько он зарабатывает. У меня электрик недавно за 1.5 дня работы получил 8000 грн. И еще на 8000 было куплено материалов. Если имеешь хотя бы раз в неделю такую работу, уже смысла уезжать нет. А Ян Кум мог бы и чуть меньше пожертвовать в Фонд Силиконовой Долины, которая и без него утопает в бабках, а выделить 10ку хотя бы для Фастова, которой бы наверняка хватило чтобы обновить компы и купить проекторы во всех школах города. Но то таке, чужие деньги считать нехорошо, а патриотизму человека принуждением не научить

Электрик это опасная работа и он должен зарабатывать больше.
Как вам такая работа. Установка видеодомофонов. Продали соседу и установили за час, а то и меньше. Посмотрел закупку для дилеров, оказалось нагрелись на 3000 грн. За час на дешевом китайском видеодомофоне. Вашему электрику и не снилось. Это не пылью дышать от стробирования бетона.
p_a_l
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:35

Re: У Держдепі застерегли: трудова міграція з України є...

  p_a_l написав:Госдеп ошибается. То они выезжают по Европам каву попыты. А потом обратно возвращаются.

Точно, а на заробітки тільки в Рашу. Скільки там вже нарахували в моськовському обкомі - 5,10 мільонів?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6012
З нами з: 01.08.15
Подякував: 780 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:47

Да все знают что это не очень хорошо.
Но поделать с этим ничего не могут.
Ниже есть рецепт, но боюсь он не сработает(со временем все само урегулируется.):

Товарищ прапорщик, остановите поезд! - Поезд, стой-раз, два...
Yura_Gag
Аватар користувача
 
Повідомлень: 86
З нами з: 13.04.16
Подякував: 199 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко: Росія розв'язала економічну війну проти України 1, 2
R2 » П'ят 07 гру, 2018 13:09
14 616
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 гру, 2018 14:02
lapay
Якість газу по регіонах України (інфографіка) 1, 2
R2 » Суб 14 кві, 2018 15:33
11 1239
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 21:31
warlamp
У пошуках кращого життя: кожні 30 секунд з України їде... 1, 2
R2 » Суб 01 гру, 2018 15:13
10 820
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 01:59
andrijk777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14140)
09.12.2018 17:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.